Oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi - Son Dakika

Oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nde ikamet eden S.P, kendisiyle aynı ismi taşıyan kızı S.P. ile beraber yaşadıkları evi emlakçıya sattı.

Bunu öğrenen kızının sinirlenerek evi yaktığı öne sürüldü. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldıkları alevleri söndürdü.

Polis, evin kullanılmaz hale geldiği yangının ardından olay yerinden kaçan S.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Oturdukları evi satan annesine kızan kadının konutu yaktığı iddia edildi

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:25 Kaynak: AA
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