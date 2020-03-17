Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar - Son Dakika

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar

6 saat önce

Edirne'de yeni tip Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının ardından onlarca yaşlı vatandaş trafiğe kapalı ve yayalar için kullanılan Saraçlar Caddesi'ndeki oturma banklarına akın etti.

Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar, System.String[]

Edirne'de yeni tip Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının ardından onlarca yaşlı vatandaş trafiğe kapalı ve yayalar için kullanılan Saraçlar Caddesi'ndeki oturma banklarına akın etti.


Edirne'de, kıraathanelerin faaliyetleri de durdurulunca çok sayıda yaşlı vatandaş halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri tercih etti. Trafiğe kapalı olarak yayaların kullandığı Saraçlar Caddesi'nde bulunan oturma bankalarının tamamında ise 70 yaş üstü vatandaşlar yer aldı.


"Yaşım 70 işim bitmiş" diyen Fehmi Harun isimli yaşlı vatandaş, "Ne olursa olsun artık" açıklamasında bulundu.


"Yaşayacağımızı yaşadık"


Bir diğer yaşlı vatandaş Kamil Bayram ise "Yaşadığımızı yaşadık. Önemli olan gençlere bir şey olmasın. Zaten onları kolluyoruz yanlarına yaklaşmıyoruz" ifadelerine yer verdi.


Yine halkın en çok kullandığı Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda oturan bir diğer yaşlı vatandaş da "Bizim tedbirimiz Allah" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Saraçlar Caddesi, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı
Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı         
23:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]