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Oturma banklarına koronavirüse karşı "sosyal mesafe" ayarı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma banklarında sosyal mesafenin korunması için önlem aldı.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma banklarında sosyal mesafenin korunması için önlem aldı.
Kentte Kovid-19 salgınına karşı halk sağlığının korunması ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Belediye ekipleri, kentin yoğun alanlarından olan Turgut Özal Bulvarı'ndaki oturma banklarını kullanımı sırasında da vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için emniyet şeridiyle ayırdı.
Banklara, "Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım, yan tarafı boş bırakalım." yazılı tabela asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:24 Kaynak: AA
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