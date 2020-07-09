Oturma eylemi yapan aileler, bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor - Son Dakika

Oturma eylemi yapan aileler, bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini, bir ailenin daha çocuğuna kavuşması mutlu etti.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini, bir ailenin daha çocuğuna kavuşması mutlu etti.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 311. gününe girdi.

Mardin'den gelerek oturma eylemine katılan bedensel engelli Cemal Ertaş'ın, 20 yaşında dağa kaçırılan ve güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan'a kavuşması evlat nöbetini sürdüren aileleri umutlandırdı.

Annelerden Necibe Çifçi, evladına kavuşma umuduyla eyleme katıldığını söyledi.

311 gündür bütün zorluklara rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirten Çifçi, şöyle konuştu:

"Evlatlarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Bir çocuğumu şehit ettiler, küçük oğlumu da okuldan alıp dağa kaçırdılar. HDP, çocuğumu alıp PKK'ya teslim etti. Bütün annelere çağrı yapıyorum. Hepiniz gelin el ele tutuşalım. Bugün 14'üncü aile çocuğuna kavuştu. Çok neşelendik, mutlu olduk. İnşallah bizim evlatlarımız ve bütün annelerin evlatları böyle geri dönecek."

Oğlu Emrah için eyleme katılan anne Aynur Panay da Kürtçe yaptığı açıklamada, bütün annelere evlatları için eyleme katılma çağrısı yaptı.

"HDP dışında kimse benim oğlumu götürmedi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Onu göndersinler." diyen Panay, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

Sadece kendi evladı değil, bütün çocukların dönmesini isteyen Panay, Ertaş ailesinin çocuğuna kavuşmasına sevindiklerini kaydetti.

Panay, "Bir çocuğun daha gelmesi bizi sevindirdi. Gelen de bizim evladımız gibidir." dedi.

Baba Abdullah Demir de 5 yıldır evladının peşini bırakmadığını, 100 yıl geçse de çocuğunu almadan başlattığı eylemden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Demir, şöyle devam etti:

"Bugün mutlu bir gün oldu. 14 çocuk geldi, 14 can kurtardık. Bundan daha güzel bir şey yok. Dünyalar bizim oldu. Sanki benim çocuğum gelmiş gibi, hiçbir fark yok. Aynı derdi evlat acısını yaşıyoruz. Allah'ın izniyle biz de çocuklarımıza kavuşacağız."

Evlat acısının büyük bir acı olduğunu ve Allah'tan kimsenin bu acıyı yaşamamasını dilediğini anlatan Demir, "Bütün İslam alemine sesleniyorum bize duacı olsunlar. Çünkü dua bizi kurtarıyor. 10-12 yaşındaki çocukları dağa teslim ediyorlar. Allah bunların hakkını alacak. Bu hakkı bu dünyada alacak öbür dünyaya bırakmayacak." diye konuştu.

Demir, evlatlarına kavuşan aileler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Oğlu Erkan için eyleme katılan Fahrettin Akkuş, sonuna kadar başlattıkları eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Evladına teslim olması çağrısında bulunan Akkuş, şunları söyledi:

"14 çocuk geldi. Biz çok sevindik, inşallah bundan sonra sıra bizimdir. Nerede HDP il binası görsem gidip oradan çocuğumu isterim. Benim çocuğumu HDP götürdü. Oğlum çekinme çık gel. Herkes gelip teslim oluyor. Sonuna kadar senin arkandayız. Gel devletimize teslim ol. Yavrum gel biz de mutlu alalım."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:33 Kaynak: AA

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