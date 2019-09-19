Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'ndan HDP önünde eylem yapan ailelere destek

DİYARBAKIR - Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 43 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu eylemin 17'nci gününde ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 43 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları tarafından Türkiye'nin dört bir noktasından toplanarak ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarete gelen kadınlar adına konuşan girişimci Cevahir Asuman Yazmacı, ailelerin yanında olduklarını söyledi. Yazmacı, "Buradaki kadınlarımıza onları yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi, yüreğimizin onların yüreğiyle olduğunu hissettirmeye geldik. Bir an önce ailelerinin evlatlarına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.