Oturma eylemi yapan annenin oğluna kavuşması

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, oturma eylemi yapan anne Hatice Ceylan'ın oğluna kavuşmasına ilişkin, "İnşallah annelerin gayreti, medya ve kamuoyunun desteği, idarecilerin konuya duydukları hassasiyet meyvelerini bundan sonra da vermeye devam edecektir." dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi" kapsamında, Diyarbakır'da bir otelde "Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı" düzenlendi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, çalıştayın ardından düzenlediği basın toplantısında, terör örgütünce dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Hacire Anne'den sonra Hatice Anne'nin de muradına erdiğini anımsattı.

Bundan büyük bir sevinç duyduklarını belirten Toptan, "Annesine kavuşan kardeşimizi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız anne ile konuştu. İnşallah tüm bu gayretler, medyanın desteği, annelerin gayreti, kamuoyunun desteği idarecilerin konuya duydukları hassasiyet meyvelerini bundan sonra da vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kurulun çalışmalarını anlatan Toptan, kurulun başta yerel yönetimler olmak üzere toplumun tamamının etik kültürünü özümsemesini sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Projenin tamamlamasıyla başta yerel yönetimler olarak Türkiye'nin önemli bir takım yeni kavramlarla, mevzuat değişikliğiyle tanışacağını vurgulayan Toptan, bunun alt yapısını gerçekleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

"Algıları ne kadar öne çıkardığını görüyoruz"

Medyanın büyük desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Toptan, şunları söyledi:

"Çünkü algı dediğimiz olguyla zaman zaman örtüşmeyen hatta zaman zaman zıt bile olabilen durumları medya algıdan olguya çevirebilir. Yaptığımız araştırmalarda halkın olguları değil, algıları ne kadar öne çıkardığını görüyoruz. Yüzde 94-95 yerel yönetimlere karşı olumsuzluğun temel nedeni budur. Ülkenin bu etik davranış ilkelerini özümsemesi gerektiğinin sağlanması lazım. Bu konuda Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile de işbirliği yapacağız."

Etik kuruluna yapılan şikayetlere ilişkin soru üzerine Toptan, "Genel olarak mobbing, yolsuzluk, adaletsiz davranma, haksız yere tayin gibi şikayetler oluyor. Kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili şikayetler oluyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da açılışta konuştuğu çalıştaya, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Bingöl, Mardin, Şırnak, Elazığ, Bitlis, Tunceli ve Malatya'dan il genel meclisi, etik komisyonu, il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de katıldı.