Son Dakika Haberleri: Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 7 yaşındaki Memati'den destek
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Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 7 yaşındaki Memati'den destek

1 saat önce

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için babasıyla Şanlıurfa'dan gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere çikolata ve şeker ikramında bulundu.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için babasıyla Şanlıurfa'dan gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere çikolata ve şeker ikramında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Annelerin oturma eylemi yaptığı HDP İl Başkanlığı binası önüne Şanlıurfa'dan destek ziyaretine babası Yusuf Aygün ile gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere şeker ve çikolata ikram etti.

Baba Aygün, annelerin oturma eylemine ilişkin televizyonda yayımlanan haberleri gördüklerini, bunun üzerine destek için geldiklerini söyledi.

Annelerin büyük bir cesaret örneği göstererek, çocuklarını geri istediğini vurgulayan Aygün, "Türkiye genelinde annelere destek olmamız lazım. Belki çocuklarına ulaşırız. En azından diğer annelere de örnek olsun. Oğlum, şeker dağıtmak istedi. Hatta birkaç gün burada kalmak istiyor. Annelerin yanında olacağız. Anneler ağlamasın." dedi.

Memati Aygün de oturma eylemi yapan anneleri televizyonda görünce çok üzüldüğünü, onlara şeker ve çikolata dağıtmak için Şanlıurfa'dan geldiğini dile getirdi.

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 7 yaşındaki Memati'den destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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