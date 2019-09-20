Son Dakika Haberleri: Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı anneye tehdit
Son Dakika Güncel Haber

Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı anneye tehdit

11 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Remziye Akkoyun, HDP'li olduğunu belirttiği kişi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı anneye tehdit, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Remziye Akkoyun, HDP'li olduğunu belirttiği kişi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemini sürdüren anne Remziye Akkoyun, Zazaca yaptığı konuşmada, dün eşiyle Dicle Üniversitesi Hastanelerine hasta ziyaretine gittiğini, hastane çıkışında HDP'li bir kişi tarafından tehdit edilerek korkutulmak istendiğini öne sürdü.

Akkoyun, "Kapının girişinde yanımıza biri geldi. Beni tehdit eden kişi, 'Niye partiyi rahatsız ediyorsun, partiye saldırıyorsun, çocuğunu niye istiyorsun? Orada oturmayı bırak. Niye televizyonlara çıkıp konuşuyorsun.' dedi. Benimle konuşurken devlete de hakaret etti. Ben de ona tepki gösterdim. Bu kişi sürekli HDP il binasına giriyor, onu görüyorum. Orada ne yaptığını bilmiyorum. Belki bizi takip ediyordu." diye konuştu.

Kendisini tehdit eden kişiye çocuğunun bırakılmasını, çocuğuna kavuştuğunda eylemine son vereceğini söylediğini aktaran Akkoyun, şöyle devam etti:

"Onlar kendi çocuklarını göndersin. Beni korkutmaya çalışıyorlar. Ben onlardan korkmuyorum. HDP'nin içinde olanlara da söyledim. Çocuğumu 10 yaşında götürdüler. Ciğerimiz yanıyor. Zorluklar içinde çocuğumu büyüttüm alıp götürdüler. Onlara yalvardım, 'Çocuğumu getirin.' dedim. Bana hep yalan söylediler. Çocuğumu getirsinler. Çocuğumu istiyorum."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu
Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar Erdoğan'dan Diyarbakır anneleriyle ilgili talimat: Derdi olan gitsin, sulandırmayın Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:04:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı anneye tehdit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]