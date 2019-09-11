Son Dakika Haberleri: Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı
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Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı

1 saat önce

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni S. Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni S. Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelerek başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Bozkurt, kuzeni S. Çetinkaya'ya kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürürken acı bir haber aldı.

Hastanede tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozkurt'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

"Babam gitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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