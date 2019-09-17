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Oturma eylemindeki ailelerden siyasi partilerin il temsilcilerine tepki

1 saat önce

Oturma eylemindeki ailelerden siyasi partilerin il temsilcilerine tepkiDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kendilerine destek vermediklerini kaydettikleri siyasi parti temsilcilerinin il yöneticilerine tepki gösterdi.

Oturma eylemindeki ailelerden siyasi partilerin il temsilcilerine tepki

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kendilerine destek vermediklerini kaydettikleri siyasi parti temsilcilerinin il yöneticilerine tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 15'inci günde de artmaya devam ediyor. Oturma eylemi yapan aileler, siyasi partilerin yerel temsilcilerinin kendilerine yeterince destek vermediğini belirterek tepki gösterdi. İstanbul'da 2015'te 14 yaşındayken HDP'liler aracılığıyla kaçırılarak dağa götürülen oğlu Yakup için eyleme katılan anne Saliha Edizer, oğlunun HDP Kağıthane ilçe binasından dağa gönderildiğini söyledi. Edizer, "Ben çocuğumu istiyorum, bizim üzerimizde siyaset yapıyorlar. Bizim çocuklarımızın üzerinden yapsınlar, çocuklarımızı getirsinler. Artık yüreğimiz parçalandı, ben çocuğumu istiyorum, çocuğumu getirsinler. Siyasetlerini tam yapsınlar, yarım yapmasınlar, bizlere yardımcı olsunlar. Tamamı bize gelmiyorlar, bazıları geliyor bazıları gelmiyor. Biz onları da bekliyoruz, siyasi partiler onlar da gelsinler" dedi.

"Siyasi partilerden destek bekliyoruz"

Asker olan oğlu Müslüm terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şevket Altıntaş ise, eylemlerine siyasi partilerin Diyarbakır temsilcilerinin gelmelerini beklediklerini söyledi. Altındaş, "Kimse gelmedi, desteklerini bekliyoruz. İncittiler beni, onların desteğini bekliyorum. Biz neden buradayız veya onlar ne için orada? Siyasetçilerin görevi nedir; halkı için çalışmak. Bende burada gerçek bir mağdurum, bir adım atsınlar bizi desteklediklerini göstersinler. Bizler de bu samimiyeti görelim, hiçbiri yanımıza gelmedi. Ufak tefek gelenler var onlar da kendi reklamını yapıyor, onların farkındayız" diye konuştu.

Oturma eylemindeki ailelerden siyasi partilerin il temsilcilerine tepki

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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