Son Dakika Haberleri: Oturma eylemindeki ailenin yakınını tehdit eden hdp'li tutuklandı
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Oturma eylemindeki ailenin yakınını tehdit eden hdp'li tutuklandı

36 dakika önce

DİYARBAKIR'da kayıp oğulları Süleyman'ın (18) bulunması için 30 Ağustos'tan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Fevziye- Şahap Çetinkaya çiftinin yakınları M.B.'yi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük tutuklandı.

Oturma eylemindeki ailenin yakınını tehdit eden hdp'li tutuklandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da kayıp oğulları Süleyman'ın (18) bulunması için 30 Ağustos'tan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Fevziye- Şahap Çetinkaya çiftinin yakınları M.B.'yi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük tutuklandı.

HDP Diyarbakır Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen Süleyman Büyük, iddiaya göre 30 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığı iddia ettikleri oğlu Süleyman'ın bulunması için 3 Eylül'de HDP önünde oturma eylemine başlayan Fevziye-Şahap Çetinkaya çiftinin akrabaları olan M.B.'ye küfür içerikli mesajlar gönderip, tehdit etti. M.B.'nin durumu anlattığı ailesinin başvurusuyla polis tarafından soruşturma başlatıldı. Evinde gözaltına alınan Büyük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Çetinkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
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