Son Dakika Haberleri: Oturma odasına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

Oturma odasına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

41 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin oturma odasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Oturma odasına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin oturma odasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokakta bir evin oturma odasına yılan girdi.

Odada yılanı gören ev sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, daha sonra doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:00 Kaynak: AA
İtfaiye, Payas, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu S-400'ler Türkiye'de nereye konuşlandırılacak? İşte öne çıkan 3 yer

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oturma odasına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]