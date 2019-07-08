Oturma odasına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
41 dakika önce
Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin oturma odasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:00 Kaynak: AA
'ın Payas
ilçesinde bir evin oturma odasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir
Mahallesi Dönmez Sokakta bir evin oturma odasına yılan girdi.
Odada yılanı gören ev sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerince yakalanan yılan, daha sonra doğaya salındı.
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