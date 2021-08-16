Oturma odasındaki alevleri görünce eşiyle kendini dışarı attı - Son Dakika

Oturma odasındaki alevleri görünce eşiyle kendini dışarı attı

Alev alev yanan daireyi itfaiye ekipleri söndürdü

Yanan daireden yükselen alevler üst katlara zarar verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında, oturma odasından çıkan alevleri gören bina sakinleri son anda kendini dışarı attı., Yangında 3 ev büyük oranda yanarak hasar gördü.

Yangın Körfez Atalar Mahallesi Ata Caddesi üzerinde 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed M. adlı Suriye uyruklu şahsın ailesi ile birlikte yaşadığı evin oturma odasından aniden alevler yükseldi. Alevleri gören şahıs, eşi ile kendini dışarı atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçrarken, yangının çıktığı daire ise alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından çoğunluğu yabancı uyruklu şahsın yaşadığı öğrenilen binanın 3 katı hasar gördü. Elektrik hattından çıktığı düşünülen yangın hakkında inceleme başlatıldı.