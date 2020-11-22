Oturmak yok, "al-götür" var - Son Dakika

Oturmak yok, "al-götür" var
22.11.2020 10:59
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm kafe ve restoranların kapanması üzerine işletmeler, atıştırmalık ve içeceklerin bulunduğu stantlar kurarak satış yapmaya başladı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm kafe ve restoranların kapanması üzerine işletmeler, atıştırmalık ve içeceklerin bulunduğu stantlar kurarak satış yapmaya başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi, alışkanlıkları değişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kısıtlama ile birlikte yeniden yalnızca paket servis uygulamasına geçen kafe ve restoran işletmeleri, büfe usulü çalışarak işlerini sürdürmeye çabalıyor. İnsanların soğuk havalarda kafelere gidip sıcak bir şeyler içerek sohbet ettiği zamanların en azından bir süreliğine rafa kalktığı bu günlerde alışkanlıklar da değişiyor. Vatandaşlar artık kafelerin girişlerinde yer alan stantlara gelerek alışverişini yapıp uzaklaşıyor. - ESKİŞEHİR
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