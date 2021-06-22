2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'de oturum ve çalışma izni almak isteyenleri tuzağa düşürüp, dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 45'e yükselirken, operasyonun detayları da ortaya çıktı. 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara merkezli 11 ilde belirlenen 56 adrese baskın yapıldığı, gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri C.A.'nın da bulunduğu belirtildi. Kamu görevlisi olduğu öğrenilen C.A.'nın aylık 15 bin liraya kiraladığı aracı kullandığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait dilekçe, pasaport fotokopisi, kaşe ve sahte çalışma belgeleri ele geçirildiği öğrenildi.

POLİS YELEĞİ GİYEREK, GÜVEN SAĞLAMIŞLARŞüphelilerin arasında 11 kamu görevlisi, 1 avukatın yanında, bankacı ve danışmanlık firması sahipleri olduğu belirtildi. Söz konusu kamu görevlilerinin, yabancı kişilerin dilekçelerine işlem yapılıyor izlenimi verdikleri saptandı. Ayrıca oturum ve çalışma izni almak isteyen yabancılardan işlemlerini takip etme vaadiyle rüşvet aldıkları belirlendi. Söz konusu şüphelilerin, yanlarında sürekli taşıdıkları polis yeleğini giyerek, mağdur kişilerin işlemlerinin resmi görevliler tarafından takip ediliyor izlenimi verdikleri öğrenildi.METRUK BİNAYI İKAMET ADRESİ GÖSTERMİŞLERAyrıca şüphelilerin, mağdur kişileri, çocuk/yaşlı bakıcısı gibi işlerde çalışıyormuş gibi göstererek, sahte belge düzenledikleri kayıtlara geçti. Düzenlenen sahte belgelerle de 'oturum' izni almaya çalıştıkları belirlendi. Kırıkkale'de bir metruk binayı yerleşim yeri gibi gösteren şüphelilerin, onlarca mağdur yabancı kişiyi burada yaşıyormuş gibi gösterdikleri saptandı. 51 şüphelinin bulunduğu operasyonda kalan 6 kişiyi aramaya çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü: İş yerinde yapılan aramalar

Ele geçirilen polis yeleği ve telsiz

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,