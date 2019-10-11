Son Dakika Haberleri: Oturumcu ve yatırımcı piyasaya döndü 700 bin konutun inşaatı hızlandı
Son Dakika Ekonomi Oturumcu ve yatırımcı piyasaya döndü 700 bin konutun inşaatı hızlandı

Oturumcu ve yatırımcı piyasaya döndü 700 bin konutun inşaatı hızlandı

49 dakika önce

Konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirim satışları artırdı, duran veya yavaşlayan inşaatları tekrar canlandırdı.

Oturumcu ve yatırımcı piyasaya döndü 700 bin konutun inşaatı hızlandı, System.String[]

Konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirim satışları artırdı, duran veya yavaşlayan inşaatları tekrar canlandırdı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:16 
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