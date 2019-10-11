Oturumcu ve yatırımcı piyasaya döndü 700 bin konutun inşaatı hızlandı
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Konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirim satışları artırdı, duran veya yavaşlayan inşaatları tekrar canlandırdı.
Konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirim satışları artırdı, duran veya yavaşlayan inşaatları tekrar canlandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:16
Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti