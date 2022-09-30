Oturup bekledi, aracına binerken kafasına sıkıp kaçtı! İşte MHP'li ismin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika
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Oturup bekledi, aracına binerken kafasına sıkıp kaçtı! İşte MHP'li ismin ölümden döndüğü anlar

30.09.2022 17:36

İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal üyesi Erkan Hançer'in ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelen olayda MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ARACINA YÖNELDİĞİ SIRADA VURULDU

Yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Erkan Hançer'in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünden bekleyen şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.

Olay anından kareler;

MHP'li üyeye silahlı saldırı anı kamerada! Oturup bekledi, aracına binerken tek el ateş etti
MHP'li üyeye silahlı saldırı anı kamerada! Oturup bekledi, aracına binerken tek el ateş etti
MHP'li üyeye silahlı saldırı anı kamerada! Oturup bekledi, aracına binerken tek el ateş etti
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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oturup bekledi, aracına binerken kafasına sıkıp kaçtı! İşte MHP'li ismin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oturup bekledi, aracına binerken kafasına sıkıp kaçtı! İşte MHP'li ismin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika
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