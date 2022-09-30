Geçtiğimiz salı sabah saatlerinde Sancaktepe 'de meydana gelen olayda MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Oturup bekledi, aracına binerken kafasına sıkıp kaçtı! İşte MHP'li ismin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika

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