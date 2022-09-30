Geçtiğimiz salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelen olayda MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Erkan Hançer'in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünden bekleyen şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.
Olay anından kareler;
Son Dakika › 3. Sayfa › Oturup bekledi, aracına binerken kafasına sıkıp kaçtı! İşte MHP'li ismin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika