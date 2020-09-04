ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu - Son Dakika

ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu

ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu Sıfır araçlardaki ÖTV düzenlemesi taşıt kredisinde talep azalmasına yol açtı.

ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu

İSTANBUL - Sıfır araçlardaki ÖTV düzenlemesi taşıt kredisinde talep azalmasına yol açtı. İnternette taşıt kredisi aramaları geçen haftaya göre yüzde 30 azaldı.

İkinci el araçlarda yaşanan fiyat artışlarından dolayı vatandaş, sıfır araçlara yöneldi. Ancak geçtiğimiz gün yapılan sıfır araçlardaki ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu. HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ÖTV'deki düzenlemeler ve faizlerin yukarı çıkması noktasında kredi talebine karşı bir gerileme görüldüğünü söyleyerek, geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma olduğunu kaydetti. Durmazoğlu, bu daralmanın önümüzdeki süreçte devam edeceğine işaret etti. Ancak yılın son çeyreğinde sıfır araç stoklarının oluşmasıyla fiyatların dengeye oturacağını tahmin ettiğini belirten Durmazoğlu, bu süreçte talebin rayına gireceğini vurguladı.

"Şu anda tüm bayilerde sıfır araç stokunda problemler var"

Taşıt kredisiyle ilgili beklentilerin Ağustos ayına çok hızlı girdiğini belirten Durmazoğlu, "Düşük faizli taşıt kredileri ve yerli üretime destek veren kamu paketleri, faizlerin yükselmesiyle hepsinde bir yavaşlama söz konusuydu. Buradaki en kritik nokta, müşteri talep ettiği taşıtın sıfırının stokunu bulabilmesi önem arz ediyor. Şu anda tüm bayilerde sıfır araç stokunda problemler var. Bunun dışında da ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üstüne çıktığını söyleyebiliriz. Uygun faiz oranlarıyla birlikte bu fiyatlar çok ciddi bir şekilde sıçradı. Bu durum kredinin düşük olmasıyla birlikte yaşanan bir durumdu. Fakat bugün geldiğimiz noktada hem ÖTV'deki düzenlemeler hem de faizlerin yukarı çıkması noktasında yine talebe karşı bir gerileme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta ÖTV'ye zam geldi. Geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma var. Bu daralmanın önümüzdeki süreçte devam edeceğini söyleyebilirim. Son çeyrekte sıfır araç stoklarının yeniden gelmesiyle fiyatların dengeye oturarak tekrar talebin rayına girmesini bekleyebiliriz. Ancak bugün baktığımız zaman gerek kredi faizlerin gerekse ÖTV'nin etkisiyle talepte gerileme olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Korona virüsün ciddi dönemlerindeki kredi başvurularına göre başvurularda yaklaşık yüzde 50 azalma oldu"

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında enflasyonun biraz üzerinde kredilerde büyümelerin söz konusu olduğu dile getiren Durmazoğlu, "Bu yıl sene başından itibaren konut kredisi ve ihtiyaç kredisi hızlı bir giriş yaptı. Pandemi süreciyle birlikte kamu bankalarının çıkardığı kredi paketleriyle daha da bir ivme kazandı. Ağustos başına kadar kredilerde çok ciddi büyümeler oldu. Yüzde 40'ın üzerinde ihtiyaç kredisi, yüzde 40'a yakın konut kredisinde büyümeler oldu. Yıl genelinde böyleydi. Fakat Ağustos ayıyla birlikte faizlerin bankalar tarafından yukarıya çıkartılmasıyla taleplerde nispeten bir gerileme yaşandı. Korona virüsün ciddi dönemlerindeki kredi başvurularında yaklaşık yüzde 50 azalma oldu" diye konuştu.

"Bir kredi müşterisi hemen hemen ne kadar bir maliyet oluşacağını biliyor"

Durmazoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Şuanda rekabet yüzde 1,20 seviyelerinde. Uzun yıllardır hem konut kredisinde hem de diğer kredilerde de ek maliyetler var. İhtiyaç kredisi aldığınızda size hayat kredisi gibi maliyetler var. Konut kredisi aldığınız zaman hayat sigortası ve DASK gibi ek maliyetler çıkıyor. Burada aslında piyasa oturdu diyebiliriz. Bir kredi müşterisi hemen hemen ne kadar bir maliyet oluşacağını biliyor. Dolayısıyla bunlar ek maliyet olarak değil, kredinin içerisinde bir paket olarak düşünülüyor".

"Daha çok yatırım odaklı kredi kullanmalarını tavsiye ediyorum"

Kredi kullanacakların krediyi neden kullanacaklarını bilmeleri gerektiğini dile getiren Durmazoğlu, "Konutla ilgili alınan kredinin gelecekte alınan konutun ne kadar artış olacağını hesaplamaları gerekiyor. Çünkü ne alırsa alsın ana parasının üstüne bir faiz yükü binecek. Bununla birlikte bir maliyet oluşuyor. Bu maliyetin getiriye karşılaştırmalarını tavsiye ediyorum. Özel istekleri için ya da hobileri için kredi kullanmak yerine, daha çok yatırım odaklı kredi kullanmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

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