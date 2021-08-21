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ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi - Son Dakika

ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi

21.08.2021 15:35

Sıfır otomobillere getirilen ÖTV indirimi ikinci el oto pazarlarında beklenen etkiyi yaratmadı. Fiyatların hala yüksek olduğunu ifade eden alıcılar da, bekledikleri satışları yapamayan satıcılar da durumdan şikayetçi. Oto pazarlarına gelen vatandaşların çoğu eli boş dönüyor.

2. el otomobil pazarında otomobil fiyatları alıcının da satıcının da yüzünü güldürmüyor. Sıfır otomobillere ÖTV indirimi gelmesine rağmen 2. el otomobil piyasasında değişen bir şey olmadı. Alıcılar otomobillerin çok pahalı olduğunu ifade ederken, satıcılar ise vatandaşların fiyat sorup gittiğinden dert yakındı.

"PİYASA DURMADAN YÜKSELİYOR"

Samsun'daki bir 2. el oto pazarında mikrofon uzatılan Egemen Arslan, "Araba fiyatları bize yüksek geldi. Asgari ücretle çalışıyoruz. 80-90 bin TL aşağısına iyi bir araba yok. Bu piyasa ne olacak biz de bilmiyoruz. Sadece baktık ve elimiz boş dönüyoruz. Piyasa düşecek mi diye bakacağız. Satılan araba var ama fiyatlar çok uçuk. Daha düne kadar 40 bin TL olan araba bugün 80 bin TL. Biz maaş olarak aynı yerde sayıyoruz ama araba piyasası durmadan yükseliyor" dedi.

ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da şikayetçi

"FİYATLARDAN DOLAYI ARABA ALMA İŞİNİ ASKIYA ALDIK"

Manuel vites arabasını satıp otomatik vites araba almak için pazara geldiğini dile getiren Serkan Kutlu, "Ben aracımı yükseltmeyi düşünüyorum. Araba fiyatları çok uçmuş. Her yeri değişen boyalı arabalara yüksek fiyat istiyorlar. Şu anda biz de araba alma işini askıya aldık. İstediğimiz araçlar bütçeyi aşıyor. Galerilerde de durum aynı. Bende manuel vites bir araba var. Otomatik vites bir araba arıyorum. Onu almak için de üstüne 60-70 bin TL koymam gerekiyor. O da şu şartlarda zor. ÖTV indirimi geldi ama bayilerde araba olmadığından ikinci el otomobil fiyatları da düşmüyor. Çıkan fiyatların da düşeceğine inanmıyorum" diye konuştu.

ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da şikayetçi

"EN DÜŞÜK ARABA 30 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Ayağını yerden kesecek bir araba aradığını vurgulayan Abidin Yılmaz, "25-10 bin TL'lik ayaklarımı yerden kesecek bir araba almayı düşünüyorum. Çünkü param yok. 2,5 bin TL emekli maaşı alıyorum, onun da yarısını torunlar ilk günden harcıyor. Düşündüğüm fiyatlarda bir araba henüz pazarda bulamadım. Yürürü olan arabalar en düşük 30 bin TL'den başlıyor" şeklinde konuştu.

ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da şikayetçi

"ALT SEGMENT BİR ARABA ALDIM, 30 BİN TL'YE SATMAK İSTİYORUM"

Pazardan alt segment bir araba alan Ufuk Kaçak ise şunları söyledi: "Biz, uygun ya da bütçemize göre araçlar olursa alıyoruz. Sonrasında temizlik ve bakım yapıp, satışa sunuyoruz. Bugün de alt segment bir araba aldım. Piyasa değeri 25-30 bin TL değerindeki bir arabayı aldım. Aldığım arabayı da 30 bin TL'ye satmaya çalışacağım. Şu anda araba bulmak zor. Fiyatlar yüksek olduğundan araba bulmakta zorlanılıyor."

Cumartesi günleri kurulan 2. el oto pazarında vatandaşlar daha çok araba fiyatlarını sorup, elleri boş bir şekilde pazardan ayrıldılar.

ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi
ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi
ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi
ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi - Son Dakika Ekonomi


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