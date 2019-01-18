Son Dakika Haberleri: ÖTV indirimi beyaz eşyaya çare olmadı

ÖTV indirimi beyaz eşyaya çare olmadı

1 saat önce

ÖTV indirimleri beyaz eşya sektöründe daralmaya çare olamadı.

ÖTV indirimi beyaz eşyaya çare olmadı, System.String[]
ÖTV indirimleri beyaz eşya sektöründe daralmaya çare olamadı. 2017'de 620 bin adet olan aylık ortalama iç pazar satışları 2018'de 515 bin seviyesini zorlukla yakaladı. Bu sonuçla iç pazarda yıl yüzde 17 küçülme ile tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:20 

Ekonomi
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