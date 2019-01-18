ÖTV indirimi beyaz eşyaya çare olmadı

ÖTV indirimleri beyaz eşya sektöründe daralmaya çare olamadı.

ÖTV indirimleri beyaz eşya sektöründe daralmaya çare olamadı. 2017'de 620 bin adet olan aylık ortalama iç pazar satışları 2018'de 515 bin seviyesini zorlukla yakaladı. Bu sonuçla iç pazarda yıl yüzde 17 küçülme ile tamamlandı.

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