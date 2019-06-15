Son Dakika Haberleri: ÖTV indiriminden kimler yararlanacak?
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ÖTV indiriminden kimler yararlanacak?

17 dakika önce

İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.

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İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:08 
Ekonomi
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