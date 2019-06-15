ÖTV indiriminden kimler yararlanacak?
17 dakika önce
İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.
İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:08
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