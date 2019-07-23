ÖTV İndiriminin Bitmesi Otomotiv Sektörünü Zora Soktu
26 dakika önce
Araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomotiv bayilerinde satışlar yüzde 50 oranında azaldı.
Araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomotiv bayilerinde satışlar yüzde 50 oranında azaldı. Bu durum bazı otomotiv bayilerini iflasa sürükledi
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:01
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