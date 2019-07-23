Son Dakika Haberleri: ÖTV İndiriminin Bitmesi Otomotiv Sektörünü Zora Soktu
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ÖTV İndiriminin Bitmesi Otomotiv Sektörünü Zora Soktu

26 dakika önce

Araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomotiv bayilerinde satışlar yüzde 50 oranında azaldı.

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Araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomotiv bayilerinde satışlar yüzde 50 oranında azaldı. Bu durum bazı otomotiv bayilerini iflasa sürükledi
ÖTV İndiriminin Bitmesi Otomotiv Sektörünü Zora Soktu
Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:01 
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