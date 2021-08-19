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ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor - Son Dakika

ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor

19.08.2021 13:17

Türkiye'deki ÖTV indirimi sonrası sıfır araç alma hayali kuran insanlar şimdi de çip kriziyle karşı karşıya kaldı. Tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle birçok marka ve modelde araç bulmak zorlaştı.

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.

Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.

"İKİNCİ EL ARAÇLARA RAĞBET OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV indirimi sonrası vatandaşlar araç bulmakta zorlanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı AydınErkoç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çip krizi halen dünyada devam ediyor. ÖTV'de yapılan indirim kararı sonrası bunun etkisi daha çok hissedildi. Yeterli çip olmadığı için fabrikalar ara veriyor. Bu nedenle Türkiye'de talebi karşılamak araç bulmak zor. İkinci el araçlara rağbet olacak. Kriz nedeniyle çok donanımlı araç bulmak artık zorlaşıyor. Türkiye dahil çok sayıda ülkede bundan sonra daha az aksesuarlı araçlar piyasada olacak" dedi.

ÜNLÜ ŞİRKETTEN ÇİP KRİZİ KARARI

Öte yandan 1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında bakım arası veren ve hafta başında faaliyete dönen Toyota Türkiye, çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara vereceğini duyurdu. Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime yeniden ara verileceği ve bu seferki sebebin çip krizi olduğu vurgulandı.

ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR OLDU? İŞTE YENİ MATRAHLAR

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor

Türk Lirası, Türkiye, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor - Son Dakika Ekonomi


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