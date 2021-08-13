ÖTV matrah düzenlemesinin ardından fiyatlar güncelleniyor

ÖTV matrahlarında düzenlemeye gidilmesiyle markalar sıfır binek araçlarda fiyat listelerini güncellemeye aldı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları düzenlendi. Motor silindir hacmi 1600 cm3 geçen araçlarda matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50'lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi. 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin - 135 bin TL aralığından 114 bin - 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

Fiyatlar güncelleniyor

Düzenlemeyle birlikte sıfır otomobillerin fiyatı gerileyecek. Dünyaca bilinen otomobil markalarının internet sitelerinde bulunan fiyat listesi sayfalarını güncellemeye aldığı görüldü. Türkiye'de en çok tercih edilen markaların yeni fiyatları yakın zamanda açıklaması bekleniyor. - İSTANBUL