Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren ÖTV (Özel tüketim vergisi) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Satın aldığımız elektronik ürünlerden benzine kadar pek çok ürüne uygulanır. Peki ÖTV'siz akaryakıt fiyatları ne kadar olurdu?

ÖTV'siz telefon fiyatları haberimiz sonrasında bu konuda da çok talep geldi. İlgili haberi okumak için aşağıda paylaştığımız linki tıklayabilirsiniz.

ÖTV'siz akaryakıt fiyatları güncel olarak ne kadar?

Geçtiğimiz yıl içerisinde bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte artık sabit veya dönemsel olarak güncellenen bir tutar yerine anlık duruma göre hızlı bir şekilde azaltılıp artırılabilir hale getirildi.

ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

Buna ek olarak, söz konusu artışın hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyeceği açıklandı. Ayrıca GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından açıklanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ve Oranları yürürlük listesine göre de son olarak 01.03.2022 tarihinde düzenlendi.

Burada ÖTV'siz akaryakıt fiyatları ne kadar sorusunun cevabına geçmeden önce bir konuyu daha belirtelim. Akıllı telefon gibi bir teknolojik ürün aldığımızda yüzde 50 oranında ÖTV ve ardından yüzde 18 oranında da KDV alınıyor. Tabii bir kaç vergi daha mevcut.

Ancak benzin ve mazot alırken KDV yine yüzde 18 tutulurken ÖTV'nin bir oranı bulunmuyor. Örneğin GİB tarafından yapılan paylaşıma göre kurşunsuz benzin üzerinden (95 oktan) litre başı 2,5265 TL ÖTV alınıyor. Bu noktada benzin fiyatı sürekli olarak değişkenlik gösterse bile vergi tutarı aynı kalıyor.

Fakat duruma göre ÖTV'nin Cumhurbaşkanı kararı ile dönemsel olarak değişkenlik gösterebileceğini belirtelim. Örneğin 28 Şubat 2022 tarihinde 01/03/2022 tarihinde geçerli olmak üzere benzine 49 kuruş indirim geldiği söylendi. Ancak indirim oranı kadar ÖTV artışı yapıldığı için pompa fiyatlarına yansımadı.

Bugün yani 18.05.2022 itibari ile gece yarısından itibaren geçerli olmak şartı ile benzine 1 lira 3 kuruş zam geldi. Fakat henüz yürürlüğe girmediği için anlık fiyatları kullanacağız. İstanbul için benzinin fiyatı 22.84 TL/LT, mazotun ise 22.09 TL/LT olarak listeleniyor.

GİB verilerine göre bu fiyatların benzin için 2,5265 TL/LT motorinin için de 2,0559 TL/LT'lik kısmı ÖTV. Buna ek olarak bir de ÖTV'nin yüzde 18 oranında KDV'si alınıyor. Yani benzinin KDV'sinde 0.45477 TL, mazotta ise 0.370062 TL ÖTV payı bulunuyor.

Tüm bunları göz önüne alarak hesapladığımız ÖTV'siz akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: