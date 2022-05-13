ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar olurdu? - Son Dakika

Kurdaki artış ile birlikte otomobil fiyatları iyice artarken yaşanan tedarik sıkıntıları ve hammadde sorunu ile birlikte araç sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. Tüm bunlar bir yana otomobillere ödediğimiz vergiler ise zaten yüksek olan fiyatları ayrı bir seviyeye taşıyor. Otomobilere ödediğimiz ÖTV ve KDV miktarları son dönemde oldukça yüksek seviyelere çıkmış durumda.

Sıfır kilometre bir otomobil almak isteyen bir insanın günümüzde en az 300 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Bu miktarın önemli bir bölümünü vergilerin oluşturuyor olması ise oldukça can sıkıcı. Peki otomobillere ÖTV ödemeseydik nasıl olurdu? Sizler için Türkiye'de satılan farklı segmentlerdeki bazı popüler modellerin ÖTV'siz fiyatlarını hesapladık.

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İşte ÖTV'siz araba fiyatları!

Birçok marka ve modelin satıldığı ülkemizde en popüler araçların ÖTV'siz fiyatlarını bir araya getirdik. Listemizi hatchback, sedan ve SUV modeller olarak üçe ayırdık. Her ne kadar döviz kurlarında olağanüstü bir artış yaşanmış olsa da vergi yükü olmadan araç fiyatları çok daha az korkutucu görünüyor.

ÖTV'siz hatchback model listesi:

Renault Clio

Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygirli modelin şuanki satış fiyatı 313 bin TL. 165 bin 783 TL'lik net fiyata sahip olan Clio, yüzde 60'lık ÖTV dilimine giriyor. 99 bin 470 TL ÖTV ödenilen araca ayrıca 47 bin 745 TL'lik KDV ekleniyor. Clio'nun giriş seviyesinin sadece KDV hesaplandığında değeri ise 195 bin 625 TL oluyor.

Hyundai i20

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonunun liste fiyatı 310 bin 500 TL olarak belirlenmiş. Net fiyatı 164 bin 469 TL olan Hyundai i20 de yine yüzde 60'lık ÖTV ile vergilendiriliyor. 98 bin 675 TL'lik ÖTV uygulanan araca ödenilen KDV tutarı ise 47 bin 364 TL. i20'nin giriş versiyonunun fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında ise 194 bin 62 TL olarak hesaplanıyor.

Opel Corsa

Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 modelinin fiyatı internet sitesinde 379 bin 900 TL olarak belirtiliyor. 189 bin 381 TL'lik fiyatı ile Opel Corsa yüzde 70'lik ÖTV'ye maruz kalıyor. 132 bin 567 TL ÖTV ödenilen araca aynı zamanda 57 bin 950 TL'lik KDV ekleniyor. Opel Corsa'nın giriş seviyesinin fiyatı sadece KDV ile 223 bin 470 TL oluyor.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Impression 1.0 TSI 110 PS 6 ileri manuel şanzımanlı modelin giriş fiyatı 545 bin 800 TL. Yüzde 80'lik ÖTV dilimine giren Golf'ün net fiyatı 256 bin 149 TL. Uygulanan 204 bin 919 TL'lik ÖTV ve 82 bin 992 TL'lik KDV ile birlikte Golf'ün fiyatı yarım milyonu aşıyor. Sadece KDV ödendiğinde ise Golf'ün giriş seviyesinin fiyatı 303 bin 202 TL olarak hesaplanıyor.

Peugeot 208

Peugeot 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT için istenen fiyat 370 bin TL. 184 bin 446 TL'lik net fiyatı ile 208, yüzde 70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. 129 bin 112 TL ÖTV ödenilen aracın KDV'si ise 56 bin 440 TL. Peugeot 208'in giriş seviyesinin fiyatı sadece KDV ile hesaplandığında ise 217 bin 647 TL oluyor.