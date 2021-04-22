ÖTV'siz Araç Satın Almak İçin Bilmeniz Gerekenler - Son Dakika

ÖTV'siz Araç Satın Almak İçin Bilmeniz Gerekenler

22.04.2021 12:51
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Herhangi bir ürün ya da mal üzerinden kesilen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), sosyal fayda sağlamak amacıyla değişken oranlarda alınan harcama vergilerinden biri.

. Aslında doğrudan ihtiyaç duyduğumuz birincil ürünler değil, lüks kabul edilen ya da sağlığa/çevreye zararlı olan ürünler üzerinden kesiliyor.

Yasal düzenlemelerle engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda rahatlık sağlamak üzere sunulan bazı avantajlardan birisi de, engelli raporuyla ÖTV olmadan araç satın alabilme fırsatı. Yükselen döviz kuru ve artan fiyatlar nedeniyle otomobil satın almanın gittikçe zorlaştığı şu günlerde ÖTV indirimi, alıcılar için daha da cazip bir hale geldi. Engelli raporuyla ÖTV'den muaf, indirimli araç satın almanın da bazı koşulları var. İstediğiniz her tür aracı alamıyorsunuz.

Sağlanan indirim, engelli raporunda belirtilen engel oranının %40 üzeri ve %90 üzeri olmasına göre farklılaşıyor. Alıcı %90 engelli raporuyla araç satın aldıysa, bu indirimden yakınları da yararlanabiliyor. Araç %40 engelli raporuyla satın alındıysa, sadece rapor sahibinin kendisi aracı kullanabiliyor. Kişinin durumu araç kullanmaya uygunsa satın aldığı aracı kendisi sürebilirken, olmayanların ya özel şoförü ya da en fazla ikinci dereceye kadar akrabası olan kişi aracı sürebiliyor.

Satın alma koşulları neler?

Eğer ÖTV ödemeden araç satın alınacaksa, alıcı TC vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmalı. Araç satın alacak kişi, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden engelli raporunu alarak durumunu belgeleyebilmeli. Engelli raporu süreliyse ve süresi dolmuşsa, mutlaka güncellenmiş olmalı. 5 yıl öncesine (2016 yılına) kadar kişinin engelli raporu %40-89 arasında ise H sınıfı ehliyeti olması şartı aranıyordu. (H sınıfı ehliyet, engelli sürücüler için verilen sürücü belgesi). Ocak 2016 itibariyle artık H sınıfı sürücü belgesi verilmiyor çünkü engelli sürücüler, engelli ibaresi yer almak kaydıyla A ve B tipi ehliyet de alabilmeye başladı. Ancak daha önce verilmiş olan H sınıfı sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri için de süre tanındı.

Engelli raporuna sahip sürücünün üstüne kaydettirilen aracın tadilatının (özel donanımının), kişinin engeline göre yapılması gerekiyor. Bu şekilde düzenlenen araç, başka birisi tarafından kullanılamıyor.

Eğer kişinin engelli raporu %90 ve üzerinde ise sürücü belgesinin olması şart değil. Bu kişilerin vasi olarak belirlediği sürücünün ehliyeti olmalı, trafik tescil işlemleri de bu vasi adına yapılması gerekiyor. Vasi ise engelli raporu olan kişinin 1. ya da 2. derece yakınlıktaki akrabası olabilir. Engellilik oranı %90 ve üzeri olan kişiler sürekli sedye ya da tekerlikli sandalye kullanıyorsa araçta tadilat/özel donanım yapılması zorunlu, kullanmıyorlarsa herhangi bir tadilat yaptırma zorunluluğu yok.

Alınabilecek araç türleri hangileri?

ÖTV'siz araç alımında, türe ilişkin kurallar da mevcut. ÖTV muafiyeti sadece sıfır kilometre araçlar için geçerli, bu prosedürle 2. el araç satın alınamaz. Ayrıca bu raporla alınan aracın, 5 yıl süreyle satışı da yapılamaz. Ancak deprem, sel, yangın gibi durumlarda araç kullanılamayacak duruma gelip hurdaya çıkarsa indirimden tekrar faydalanma hakkı doğabilir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.03 tarife pozisyonunda yer verilen ve motor silindir hacmi 1.6'dan (1600 cm3) küçük olan ATV, pikap,panelvan, arazi aracı ya da binek otomobiller; motor silindir hacmi 2.8'den (2800 cm3) küçük olan eşya taşıma amaçlı kamyonet, panelvan, van ve pikap tarzı olup Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.04 tarife pozisyonunda yer verilen araçlar; Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.11 tarife pozisyonunda yer verilen ve motor silindir hacmine bakılmayan araçlarla mopedler ve motosikletler, ÖTV'den muaf olup indirimli satın alınabilen taşıtlardır. H tipi ehliyete sahip birisi ticari araç kullanamaz.

Sigorta ve kasko prosedürü nedir?

Engelli araç sahipleri için de trafik sigortası zorunlu, kasko ise isteğe bağlı. Trafik primleri normal araçlarla aynı şekilde hesaplanır. Ancak sigorta şirketinin risk kabul şartlarına bağlı olarak poliçe fiyatı değişkenlik gösterebilir, inisiyatif sigorta şirketindedir. Herhangi bir muafiyet ya da özel indirim söz konusu değil. Primin tutarını değiştirecek bir diğer unsur da, fabrika çıkışı sonrasında takılan aksesuar/aparatlardır, bunların ek bir sözleşmeyle belirtilmesi gerekir. Ethica Sigorta'dan yeni düzenlemeler, poliçe seçenekleri ve risk kabul şartları hakkında bilgi almak mümkün.

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Kaynak: SonDakika.com

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