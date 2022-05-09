ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu? - Son Dakika
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ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

09.05.2022 10:26
ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

Dolar kuru, vergi ve enflasyon sebebiyle teknolojik cihazların fiyatları giderek artıyor. Peki ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

Elektronik cihazların fiyatı her geçen gün artıyor. Buna sebep olarak da başlıca enflasyon, dolar kuru ve alınan yüksek vergiler sebep oluyor. Bununla birlikte bir dönem akıllı telefon ve bilgisayarlardan alınan ÖTV'lerin bir seferlik alışveriş için kaldırılması gündeme geldi. Peki bu durum hayata geçirilmiş olsa ne kadar işe yarar ve iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

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İşte ÖTV'siz iPhone fiyatları

iPhone fiyatları içerisinde aslında bilmediğimiz birkaç farklı vergi bulunuyor. Örneğin ödediğimiz ücretin içerisinde ÖTV ve KDV'nin yanı sıra TRT bandrolü ve Kültür Bakanlığı şeklinde iki farklı kesinti daha bulunuyor.

ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

Toplama baktığımızda ise vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 ise Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bunun ardından toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV ve ÖTV'li fiyat üzerinden de yüzde 18 KDV alınıyor. Bu sebeple ÖTV'siz fiyatları belirlerken KDV içerisinde yer alan tutarı da çıkardığımızı belirtelim.

Genel toplamda ise bir akıllı telefonun vergisiz satış fiyatının yüzde 96.65'i kadar vergi alındığını söyleyebiliriz. Yani 19 bin 650 TL'lik bir akıllı telefonun aslında vergisiz satış fiyatı 10 bin TL. Peki ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar?

iPhone 13 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı24 bin 999Vergisiz fiyatı12 bin 712Kültür Bakanlığı (yüzde 1)127TRT bandrolü (yüzde 10)1.284ÖTV (yüzde 50)7 bin 062KDV (yüzde 18)3 bin 813Toplam vergi (yüzde 96.65)12 bin 286ÖTV'siz fiyatı16 bin 665 TL

ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

iPhone 13 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı27 bin 999 TLVergisiz fiyatı14 bin 238 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1)142,38 TLTRT bandrolü (yüzde 10)1.438 TLÖTV (yüzde 50)7 bin 909 TLKDV (yüzde 18)4 bin 271 TLToplam vergi (yüzde 96.65)13 bin 760 TLÖTV'siz fiyatı18 bin 665 TL

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Enflasyon, dolar, Vergi, ÖTV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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