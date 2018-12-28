Son Dakika Haberleri: Ötv Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik

Ötv Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik

1 saat önce

Özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefleri için Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası müracaat şartları ve sertifika talebinde düzenlemeye gidildi.

Ötv Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik, System.String[]
Özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefleri için Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası müracaat şartları ve sertifika talebinde düzenlemeye gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No: 4) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası almak isteyen ÖTV mükelleflerinden, müracaat tarihinden önceki en az son bir takvim yılı itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansı olan, depolama tank kapasitesi 250 bin metreküp ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette bulunanlar, ilgili vergi dairesine gereken teminat tutarını yüzde 100 artırımlı vermeleri ve diğer müracaat şartlarını da taşımaları koşuluyla sertifika talep edebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:16 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Bakanlığa Atananların Emeklilik ve Yaşlılık Aylıkları Kesilmeyecek

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:28:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ötv Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]