Ötv ve Kdv İndirimindeki Sürenin Uzatılması

Elazığ
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ÖTV ve KDV indirimi süresinin uzatılmasının hayırlı olması dileğinde bulundu.
Arslan, yaptığı açıklamada, 31 Aralık
2018'de sona eren ÖTV ve KDV indirim süresinin uzatılma taleplerinin karşılandığını, bu doğrultuda 3 ay daha indirimin devam edeceğini belirtti.
Sürenin uzatılmış olmasının konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörlerini canlandıracağını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:
"Sayın Hazine ve Maliye
Bakanımız tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve konutta ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha süreceği müjdesinin paylaşılması, talebimizin karşılanması ve piyasaların rahatlaması açısından çok önemli bir destek olmuştur. Kendilerine iş dünyası adına teşekkür ediyor, düzenlemenin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."
Arslan, Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin de 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmasıyla ilgili düzenlemenin de yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu hususta da vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan belirlenen tarihe kadar müracaat etmesine imkan sağlanmıştır. Her iki düzenleme de iş dünyası ve vatandaşlarımız açısından önemli birer destek olmuştur. Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.