Son Dakika Haberleri: Ötv ve Kdv İndirimleri 3 Ay Uzatıldı

Ötv ve Kdv İndirimleri 3 Ay Uzatıldı

23 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece yarısı sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirdi.

Ötv ve Kdv İndirimleri 3 Ay Uzatıldı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece yarısı sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:47 Kaynak: AA

Twitter, Berat Albayrak, Ekonomi
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