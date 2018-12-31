Ötv ve Kdv İndirimleri 3 Ay Uzatıldı
23 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece yarısı sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, bu gece yarısı sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirdi.
Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:47 Kaynak: AA
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