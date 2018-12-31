Son Dakika Haberleri: Ötv ve Kdv İndirimleri Yeni Yılda da Sürecek

Ötv ve Kdv İndirimleri Yeni Yılda da Sürecek

24 dakika önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle uzattıklarını açıkladı.

Ötv ve Kdv İndirimleri Yeni Yılda da Sürecek, System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle uzattıklarını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıkladığı indirimler, 250 cc altı motosikletlerde ve beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanmasını, 1600 cc altı otomobilde 15 puan ÖTV indirimi, mobilya ve konutta KDV'nin yüzde 8'e, ticari araçlarda yüzde 1'e indirilmesini ve tapu harcının yüzde 3'e düşürülmesini kapsıyor.

Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:44 Kaynak: DHA

Twitter, Berat Albayrak, Ekonomi
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