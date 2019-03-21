Son Dakika Haberleri: Ötv ve Kdv İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

Ötv ve Kdv İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı.

Ötv ve Kdv İndirimlerinin Süresi Uzatıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan vergi indirimlerine göre, motosiklet, konut, tapu harcı, ticari araç ve mobilyalarda vergi indirimlerinde süre uzatımına gidildi. Tapu harçlarında ise yüzde 3'lük oran 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü. Otomobillerdeki ÖTV indirimi 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. Ticari araçlarda KDV oranı ise yüzde 1 olarak 30 Haziran 2019 tarihine kadar sürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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