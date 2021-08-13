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Otyakmaz: "Avrupa yolunda devam ediyoruz" - Son Dakika

Otyakmaz: "Avrupa yolunda devam ediyoruz"

13.08.2021 08:57

- Otyakmaz: "Avrupa yolunda devam ediyoruz" Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Kopenhag çok tehlikeli bir takım" "Daha iyi bir takım olacağız" UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.

- Otyakmaz: "Avrupa yolunda devam ediyoruz"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz:

"Kopenhag çok tehlikeli bir takım"

"Daha iyi bir takım olacağız"

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kalıp, Avrupa'da bir üst tura çıkan DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Avrupa yolunda devam ediyoruz. Her 3 takımımızın da bu yolda devam ediyor olması Trabzonspor, Galatasaray'ın da bu yolda devam etmesi ülkemiz ve bizler adına çok sevindirici" dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, "Avrupa yolunda devam ediyoruz. Her 3 takımımızın da bu yolda devam ediyor olması Trabzonspor, Galatasaray'ın da bu yolda devam etmesi ülkemiz ve bizler adına çok sevindirici. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah her 3 de gruplara kalır. Bizim için güzel bir kış olur. Bundan sonrasında Kopenhag'ı düşünüyoruz ama gerçekten bu takımın tehlikeli bir takım olduğunu farkındaydık ve biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Dinamo Batumi sanırım bu sene 22 ya da 23'üncü maçını oynuyordu. Tam hazır takımlar. Bunu da sahada gördük. Bizim eksikliklerimiz biraz aksattı. Eksik mevkilerimizde biraz aksama oldu. Ama onun haricinde biz de yavaş yavaş üzerine koyarak geliyoruz. Bizlerin en yakın sürede hazır olacağını düşünüyorum" dedi.

"Çok zor bir maç oldu"

Yoğun bir maç trafiğine gireceklerini belirten Otyakmaz, "Konya maçımız var. Sonra Kopenhag maçımız var. Eksiklerimiz gelecek. Daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi bir futbol izleteceğimizi düşünüyorum. Çok zor bir maç oldu gerçekten. Ama son periyotta son 15 dakika özellikle oynadığımız futbol turu bize getirmeye yetti. Keşke daha önce bulsaydık golü ve stresli bir karşılaşma olmasaydı ama bu da güzel. Tebrik ediyorum oyuncu arkadaşlarımızı. Teknik heyetimize, taraftara armağan ediyorum. Eksiklerimizin olması ve sakatlıktan yeni dönen arkadaşlarımızın olması biraz aksaklığa yol açtı. Önümüzdeki yıllarda 4 takımın Avrupa kupalarına ve Şampiyonalar Ligi'ne ön eleme tehlikesi ile karşı karşıyaydık 3 takımımızın tur atlaması ülke puanımızı geliştirdi. 3 takımla gruplara da kalırsak önümüzdeki yıllarda böyle bir tehlike ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bundan sonra TFF'nin açıklamış olduğu kurallar geçerli olacak. Bundan sonra herkes Passolig'lerini alsın. Açılarını yaptırsın lütfen. Yüzde 50 kapasite olsa bile taraftarımızla birlikte olmak çok güzel" diye konuştu.

Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor, Sivasspor, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Otyakmaz: 'Avrupa yolunda devam ediyoruz' - Son Dakika Spor


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