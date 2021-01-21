Otyakmaz'dan Pato açıklaması! - Son Dakika

Otyakmaz'dan Pato açıklaması!

21.01.2021 22:06

- Otyakmaz'dan Pato açıklaması! Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Taraftarımız Pato'yu istiyorsa başımızın üzerine alır getiririz ama..." "Pato'yu oynatmak için en az 3-4 aylık bir süreç lazım" Süper Lig'in 20.

- Otyakmaz'dan Pato açıklaması!

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz:

"Taraftarımız Pato'yu istiyorsa başımızın üzerine alır getiririz ama..."

"Pato'yu oynatmak için en az 3-4 aylık bir süreç lazım"

SİVAS - Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu adı kırmızı-beyazlı takımla anılan Pato ile ilgili, "Arkadaşlar direkt internetten Pato ile ilgili bana mesajlar atıyorlar bunları görüyor ve duyuyoruz ama 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon isteyen bir futbolcuyu taraftarımız istiyorsa hay hay başımızın üzerine alır getiririz" dedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, son günlerde adı Sivasspor ile anılan Pato ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Otyakmaz, "Pandemi bizi çok etkiledi, Avrupa kupaları ve maç trafiği ile birlikte yoğun maçlarımız oldu. Kötü sonuçlar da almıştık. Fakat o süreç bittikten sonra şimdi biraz toparladık ama takımımızda bazı eksikler var. Transferleri hallettik. Kenar ve 10 numara arayışlarımız devam ediyor. Arkadaşlar direkt internetten Pato ile ilgili bana mesajlar atıyorlar bunları görüyor ve duyuyoruz ama 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon isteyen bir futbolcuyu taraftarımız istiyorsa hay hay başımızın üzerine alır getiririz" dedi.

"Pato'yu oynatmak için en az 3-4 aylık bir süreç lazım"

Bir basın mensubunun "Bu tarz isimleri zamanında getirdiniz" şeklindeki sözlerine Otyakmaz, "Ama hepsi oynayandı. Robinho da olsun, Cicinho da olsun bunlar hep oynayan oyunculardı. Aldık getirdik ve hemen kısa sürede de oynattık. Bu Pato'yu oynatmak için en az 3-4 aylık bir süreç lazım diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Mesut Özil transferini tebrik ediyorum"

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Tebrik ediyorum. Bu sene Türk futboluna inanılmaz bir katkı oldu. Bu tür transferlerin de artarak devam etmesini diliyorum. Bizim de transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yani Pato'yu alacak olsak, taraftarımızın aşırı isteği yüzünden en az 2 kat pahalıya alabilirdik. Bu da bir hata taraftarımızın yaptığı. Alacağımız oyuncuyu çok istiyormuş gibi davranmak bütçeye zarar veriyor" cevabını verdi.

Otyakmaz'dan Pato açıklaması!
Otyakmaz'dan Pato açıklaması!
Otyakmaz'dan Pato açıklaması!
Otyakmaz'dan Pato açıklaması!

Spor Toto Süper Lig, Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Otyakmaz'dan Pato açıklaması! - Son Dakika Spor


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