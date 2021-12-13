Otyakmaz: "Rıza Çalımbay'a yardımcı olma sözü verdim" - Son Dakika

Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu adı Beşiktaş ile anılan teknik direktörleri Rıza Çalımbay hakkında konuştu. Otyakmaz, "Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk eden ve sahadan 1-0- galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin soruları yanıtladı.

Otyakmaz, "Son haftalarda kazanıyorduk. Futbol oynayarak kazanıyorduk. Bugün de iç sahada olmanın avantajını değerlendirmek istedik. Çok şükür takımımızın vermiş olduğu mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Gol pozisyonu çok seri gelişti. Burak Başkan ve yönetim kuruluyla beraberdik. Acaba ayıp ettik diye mi düşündüm" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR YİNE GEÇEN SENEKİ GİBİ"

Otyakmaz, geçen seneki gibi bir seri yakaladıklarını söyleyerek, "Çok şükür yine geçen seneki gibi maçların yoğunluğu ve sakatlıklardan kurtulunca takımımız kendi kimliğine bürünüyor ve sonuç almaya başlıyoruz. İnşallah geçen seneki gibi yenilmemezlik serimiz devam eder" ifadesini kullandı.

"MEMLEKETİNİN TAKIMINI BIRAKIP GİDECEĞİNİ DE SANMIYORUM"

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Otyakmaz, "Beşiktaş'a giderse serbest kalır' diye bir mukavele yok. Ama Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz. Ama böyle şartlarda da kendi memleketinin takımını bırakıp gideceğini de sanmıyorum" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit - Volkan Kaplan/İHA)