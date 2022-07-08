OUAGADOUGOU - Burkina Faso'da 200 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak - Son Dakika
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OUAGADOUGOU - Burkina Faso'da 200 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak

08.07.2022 19:04
OUAGADOUGOU - Burkina Faso'da 200 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak

Hayvan pazarından detaylar Kurbanlıkların kontrol edilmesi Cansuyu Derneği Burkina Faso Koordinatörü Yusuf Taşdemir ile röpo Cansuyu Derneği, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etlerini Burkina Faso'da 200 bin kişiye ulaştıracak.

Hayvan pazarından detaylar

Kurbanlıkların kontrol edilmesi

Cansuyu Derneği Burkina Faso Koordinatörü Yusuf Taşdemir ile röpo Cansuyu Derneği, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etlerini Burkina Faso'da 200 bin kişiye ulaştıracak.

Ouagadougou - Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı ülkelerde kurban kesecek olan Cansuyu Derneği ekipleri, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'ya ulaştı.

Burkina Faso'da hazırlıklarını tamamlayan ekipler, hayvan pazarlarında sıkı pazarlık sonucunda kesecekleri kurbanlıkları satın aldı.

Derneğin Burkina Faso Koordinatörü Yusuf Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burkina Faso'da hayırseverlerin bağışladığı kurbanlarla 200 bin kişiye et dağıtacaklarını söyledi.

Kesecekleri büyükbaş kurbanlıkları özenle seçtiklerini ifade eden Taşdemir, "Cansuyu Derneği olarak her yıl olduğu gibi bugünde hayırseverlerin vekaletleriyle Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso'da kurban faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse 300-350 adet kurban kesimi yapacağız. Yaklaşık 200 bin insanımıza kurban eti ulaştırarak bayramlarına sevinç katmayı hedefliyoruz." dedi

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Batı Afrika, Afrika, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OUAGADOUGOU - Burkina Faso'da 200 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: OUAGADOUGOU - Burkina Faso'da 200 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak - Son Dakika
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