Kesecekleri büyükbaş kurbanlıkları özenle seçtiklerini ifade eden Taşdemir, "Cansuyu Derneği olarak her yıl olduğu gibi bugünde hayırseverlerin vekaletleriyle Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso'da kurban faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse 300-350 adet kurban kesimi yapacağız. Yaklaşık 200 bin insanımıza kurban eti ulaştırarak bayramlarına sevinç katmayı hedefliyoruz." dedi

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › OUAGADOUGOU - Burkina Faso'da 200 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak - Son Dakika

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