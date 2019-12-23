Oumar Niasse iddiası! Bedavaya geliyor | Fenerbahçe transfer haberleri

Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan gibi oyuncuları elinden çıkararak transfer için kaynak yaratmayı planlayan Kanarya'nın bu oyunculardan gelecek paranın bir kısmını Niasse transferinde kullanacağı öğrenildi.



COMOLLI TEMASA GEÇTİ



Niasse'ın menajeriyle temasa geçen ve olumlu geri dönüş alan Damien Comolli, Everton'ın yüksek bir bonservis talep etmesi durumunda sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katacak.



BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDEYDİ



Niasse, ara transfer dönemi için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinde yer alıyordu. Senegalli yıldızın adı geçtiğimiz dönemlerde de siyah-beyazlı takımla anılmıştı. (Takvim)



