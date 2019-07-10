Son Dakika Haberleri: Ousmane Dembélé'nin en iyi becerileri
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Ousmane Dembélé'nin en iyi becerileri

52 dakika önce

Ousmane Dembélé'nin en iyi sihir parçalarından bazılarına göz atın. Fransız kanat oyuncusu, FC Barcelona için neden bu kadar iyi bir fırsat olduğunu göstermek için bazı yetenekler ve terbiye sunuyor.

Barcelona, Spor
Ousmane Dembélé'nin en iyi sihir parçalarından bazılarına göz atın. Fransız kanat oyuncusu, FC Barcelona için neden bu kadar iyi bir fırsat olduğunu göstermek için bazı yetenekler ve terbiye sunuyor.
Ousmane Dembélé'nin en iyi becerileri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 
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