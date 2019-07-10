Ousmane Dembélé'nin en iyi becerileri
52 dakika önce
Ousmane Dembélé'nin en iyi sihir parçalarından bazılarına göz atın. Fransız kanat oyuncusu, FC Barcelona için neden bu kadar iyi bir fırsat olduğunu göstermek için bazı yetenekler ve terbiye sunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05
Ousmane Dembélé'nin en iyi sihir parçalarından bazılarına göz atın. Fransız kanat oyuncusu, FC Barcelona
için neden bu kadar iyi bir fırsat olduğunu göstermek için bazı yetenekler ve terbiye sunuyor.
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