Outdoor Factory, Avrupa pazarında yüzde 20 büyüme hedefliyor

Avrupa ve ABD'li şirketlerin hakimiyetinde bulunan tema park pazarında 9 yıl içinde ciddi bir fark yaratan Türk şirketi Outdoor Factory, özellikle Avrupa pazarında tema park ve müzecilik alanlarında büyümesini sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temapark sektörü şirketi Outdoor Factory (Açıkhava Fabrikası), Türkiye ile birlikte yurt dışında da büyümeye odaklandı.

2010 yılında faaliyete geçen ve 9 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'deki bütün tema park projelerinde yer alan ve yeni müzecilik anlayışıyla Türkiye'de birçok proje hayata geçiren Outdoor Factory, şimdi de gözünü yurt dışına dikti.

Bu yılın tamamında iç pazarda yüzde 15'lik bir büyüme hedefi belirleyen şirket, yurt dışında ise bu büyüme hedefini yüzde 20 olarak öngörüyor.

"Avrupa'da müzecilik ve tema park alanında büyüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Outdoor Factory Genel Müdürü Suphi Aydıner, yurt dışında hedef pazar olarak, Almanya, İtalya, Rusya, Fransa, Katar, Dubai ve Balkan ülkelerini seçtiklerini belirtti.

Tema parkların Avrupa'da sosyal hayatın ve kültürün bir parçası olduğunu belirten Aydıner, "Şu an tema park pazarını Avrupa ve ABD yönetiyor. Biz Türk yatırımcılar olarak bu pazara çok sonradan girdik. Fakat ciddi anlamda fark yarattık. Avrupa'da yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulu bir şirket sadece 9 yılda sektörde kendini kabul ettirdi.

Bu pazardaki büyümemiz herkesin dikkatini çekti. Büyüdüğümüz kategoriler ülkelere göre farklılık gösteriyor. Avrupa'da müzecilik ve tema park alanında büyüyoruz. Orta Doğu pazarında ise tema parkın yanı sıra kentsel dönüşüm ve 'şehir mobilyaları' çalışmalarımızda ciddi bir artış var. Önümüzdeki dönemde hedef pazarlardaki 100 tema parka tedarik hizmeti vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sektör 2025'te 70 milyar doları aşacak"

Aydıner, özellikle tema park özelinde tüm dünyada ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, küresel pazarın şu an için 50 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Yapılan analizlerin, 2025 yılında tema park sektöründe pazar büyüklüğünün 70 milyar doları aşacağını gösterdiğine dikkati çeken Aydıner, "Türkiye'nin önünde ise daha uzun bir yol var. Şu an Türkiye'de çok az sayıda tema park var. Buraları ziyaret eden kişi sayısı ise yılda 5 milyon kişi civarında. Türkiye'deki büyüme, yerel para cinsinden yıllık olarak yüzde 30'lar seviyesinde." bilgilerini verdi.

"Aynı kaliteyi çok daha uygun maliyetlerle sunabiliyoruz"

Outdoor Factory'nin yurt dışında büyüme motivasyonunun temelinde, ihracat yoluyla Türkiye'ye değer oluşturmak olduğunu vurgulayan Aydıner, şunları kaydetti:

"Tema park konsepti, dünyada oldukça uzun bir geçmişe sahip. Dünya Tema Parklar Fuarı tam 110 yıldır düzenleniyor. Yurt dışına baktığımızda 150 yılını dolduran tema parklar görüyoruz. Bu parkların her yıl yenilenmesi ve bakımının yapılması gerekiyor. Biz de bu alana çok önem veriyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Küresel anlamda rakiplerimize kıyasla aynı kaliteyi çok daha uygun maliyetlerle sunabiliyoruz. Kalite konusunda uzmanlaşmış rakiplerimizin yanı sıra tema park sektöründeki dünya devleri bizimle iletişime geçerek talepte bulunuyorlar. Kaliteyi uygun fiyata verdiğinizde giremeyeceğiniz pazar yok."

"Şehir ekonomisini canlandırıyor"

Suphi Aydıner, tema parkların sadece işletmeciye kazanç sağlamadığını, bu konuda hem ülke hem de şehirler için bir kazan-kazan durumu olduğunu belirtti.

Tüm dünyada tema parkların şehirlere marka bilinirliği ve ekonomik olarak değer kattığını belirten Aydıner, "Bu alanlar, şehir ekonomisini canlandırırken turizmi destekleyip kentsel aidiyet duygusunun gelişmesine istihdam yaratarak iş imkanları oluşmasına imkan sağlıyor. Outdoor Factory olarak bugün 30'u aşkın belediye ile çalışıyoruz. Belediyeler şehrin simgesi ve çekim merkezini oluşturmak istiyor. En son projelerimizden Osmaniye'deki Masal Park bu anlamda ciddi bir talep görüyor. Sadece şehirdekiler değil, çevre illerden de ciddi bir yerli turist talebi oluştu." ifadelerini kullandı.

