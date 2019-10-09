Outlet AVM'lere talep azalmıyor, tüketici uygun fiyatın peşinde

Yıl boyunca uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunarak sadık bir müşteri kitlesi oluşturan outlet AVM'ler, sezon indirimleri döneminde dahi sepet ortalamasını artırmaya devam ediyor.



Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, outlet AVM'lerin tüketici gözünde kaliteli ve avantajlı alışverişin adresi olarak yer ettiğini vurgularken, online alışverişin yükselmesinin dahi outletlere talebi azaltmadığını belirtti.



Sezon ortası indirimleri, perakende sektörünün tüm satış kanallarında bir hareketlilik sağlarken, outlet AVM'lerdeki alışveriş yoğunluğu da artarak devam ediyor. Outlet kültürünün yıllar içinde yerleşmesiyle alışveriş alışkanlıkları değişirken, kalite ve uygun fiyatı bir arada bulmak isteyen tüketiciler için outlet AVM'ler değişmeyen adres olmayı sürdürüyor.



"Sepet ortalamasında yüzde 45'lik artış bekleniyor"



Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını Venedik Mimarisi'nin eşsiz atmosferinde ziyaretçileriyle buluşturduklarını belirten Isıgöllü, outlet AVM algısı konusunda tüketicinin gözünde yaşanan olumlu değişmenin sepet ortalamasına da yansıdığını ifade etti. Isıgöllü; "Outlet AVM'ler markaların hem yeni sezon hem de sezon sonu ürünlerine indirimli fiyatlarla sahip olabileceğiniz alışveriş noktaları olarak sadık bir müşteri kitlesine sahip. Sezon ortası indirimlerin başlaması, tüketicinin uygun fiyatlarla alışveriş yapmak üzere outlet AVM'leri tercih etme alışkanlığını değiştirmiyor. Hem İstanbullu hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerimizin AVM'mize olan ilgisi sonbahar indirimlerinin başladığı dönemde de yoğun olarak devam ediyor. Ekim ayı ile birlikte sepet ortalamasında bu yıl yüzde 45 artış bekliyoruz. Bu artışta turistlerin payı da yadsınamaz" dedi.



"Cirosal olarak dünya sıralamasına giren markalarımız var"



Venezia Mega Outlet'in bünyesinde yer alan yerli ve yabancı markalarla oldukça zengin bir ürün çeşitliliği sunarak fark oluşturduğunun altını çizen Isıgöllü; "Giyimden kozmetiğe, teknolojiden ev yaşam kategorisine kadar Türkiye'nin ve dünyanın en popüler markalarını outlet avantajlarıyla sunuyoruz. Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarına ev sahipliği yapıyoruz. Ürün çeşitliliği ve kaliteyi birlikte sunmaya odaklanan vizyonumuz bize olumlu bir şekilde geri dönüyor" şeklinde konuştu.



Yıl boyunca düzenlediği festivaller ve etkinliklerle aktif bir programa sahip olan outlet AVM, gelenekselleşen İndirim Panayırları ve küçük esnafı vatandaşla buluşturan Çarşı Pazar katı ile hem ziyaretçilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem perakende sektörünü canlandırmayı öncelikleri arasına yerleştiriyor. - İSTANBUL