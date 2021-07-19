OUTRAGE CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 Şampiyonu oldu!

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız "CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 başlıyor!" haberinden yaklaşık 1-2 gün sonra başlayan turnuvada sona gelindi. Final karşılaşmasına çıkan OUTRAGE ve Anatolia Esports kıran kırana bir mücadele verdi. Bu mücadeleden kazanarak çıkan taraf OUTRAGE oldu ve büyük ödülün sahibi oldu.

Turnuvanın Dereceye Giren İki Takımına Verilen Ödüller

1. Takıma - AOC GK500 Red Switch Türkçe RGB Mekanik Gaming Klavye (x5)

2. Takıma - AOC GM500 RGB Gaming Mouse (x5)

Turkish Pro organizatörlüğüyle yapılan turnuvanın devam serilerinin ise yakında geleceği bildirildi. Eğer sizin de bir VALORANT takımınız varsa bu turnuvaya katılmayı unutmayın!