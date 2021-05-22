Outriders çıktığı ilk ayda dünya çapında 3.5 milyon oyuncuya ulaştı! - Son Dakika

2021 yılı Nisan ayının başında oyun dünyasına sert bir giriş yapan Square Enix'in yeni yapımı , çıkış yaptığı tarihten itibaren bir ay içerisinde 3.5 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Square Enix External Studios Eş Başkanı John Brooke'un açıklaması şu şekilde:

"Yeni bir oyun IP'si başlatmak asla kolay değildir. Topluluğun bize olan desteği ve geri bildirimleri için çok minnettarız. Onları dikkatlice dinlemeye devam ediyor ve herkese önümüzdeki haftalarda ve aylarda kullanıcıların oyun deneyimini iyileştirmeye kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum.

3.5 milyondan fazla oyuncu, 30 saatin üzerinde ortalama oyun süresi ile birlikte, biz ve 'People Can Fly' daki takımımız olarak bu başarıdan dolayı çok heyecanlıyız."

Looter Shooter tarzı açık dünya aksiyon RPG oyunu Outriders'ı PS4,PS5 ,Xbox One,Xbox Series X ,Steam, Epic Games Store,GeForce Now ve Google Stadia üzerinden oynayabilir, ayrıca Xbox Game Pass üzerinden aylık ücret karşılığı edinebilirsiniz.

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/9U8hLiFFUYM#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same- origin allow-popups allow-presentation'>