Ova İkmal ve Kademe İstasyonu açıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Nisan ayında ihalesi gerçekleştirilen ve 14 bin 520 metrekare alana makine ikmal, bakım ve onarım yapılabilmesi amacıyla oluşturulan Ova İkmal ve Kademe İstasyonu törenle hizmete açıldı.



"6 milyon TL lik yatırım yaptık"



Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş törende yaptığı konuşmada, İkmal ve Kademe İstasyonunun toplamda 1 milyon 152 bin 711 TL'ye mal olduğunu ifade etti. Mevcut makine tesisatın büyük Kaş coğrafyasına yeterli olmadığını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, "Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde İller Bankası'ndan kredi almak kaydıyla burada yaklaşık 6 milyon TL lik yatırım yaptık. 4 kamyon, grayder, 2 kepçe, silindir aldık. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanı, milletvekilleri ve il başkanının desteğiyle çöp kamyonu hibe edildi. İçerisinde kademe binasının da bulunduğu yaklaşık 14 buçuk dönüm alanda bir sera kurduk. Burada peyzaj çalışmaları, bitki, çiçek üretimi yapacağız." dedi.



"Planladığımız pek çok proje var"



2020 yılı için planladıkları pek çok projeleri olduğunu aktaran Başkan Ulutaş, "Doğantaş'ta meydan düzenlemesi ihalesini yaptık. 2 Ocak'ta yer teslimi yapılarak, bu çalışma başlayacak. Yarım kalan Kalkan sahil düzenleme işini 26 Aralık 2019 tarihinde ihale edeceğiz. Gömbe panayır alanıyla ilgili çalışmayı tamamladık. İhalesi 10 Ocak 2020'de yapılacak. Çerçiler'e kreş yapılması, Kaş'a kültür merkezi projesi, geçici hayvan misafirhanesi projesini tamamladık. Önümüzdeki yıl içerisinde ihalelerini gerçekleştirerek, inşallah temellerini atacağız. Karadağ'da çok amaçlı salon ve spor kompleksi projesine başladık. Sütleğen meydan çalışması proje çalışmasını da yapıp, buraya da bir meydan kazandıracağız. Kınık'ta millet bahçesi sözünü verdik." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş da "Bizi Antalyamızda, Kaşımızda desteklediniz. 31 Mart'ta yerel seçimlerde Kaş'ı Mutlu Ulutaş'a teslim ettiniz, yani işi ehline teslim ettiniz. Biz de bundan sonrası için sizlerin destekleriyle sizlerin emrinde olmaya, sizlerin, milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Kaş mutlu olmaya devam edecek"



AK Parti Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, bu tesisin hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti. Hizmetlerin kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizen Milletvekili Köse, "Kaş mutlu olacak demiştik. Kaş mutlu olacak, mutlu oluyor, mutlu olmaya da devam edecek. Çok daha büyük hizmetleri hep beraber Mutlu başkanımızla birlikte getireceğiz. Toptancı hali meselesini de takip ediyoruz.Bölgemiz için çok önemli. İhalesini yapmıştık. Onun da bölgemize kazandırılması için bize düşen ne varsa, elimizden geleni yapacağız. Şunu demiştik: Mutlu Ulutaş'ın sözü bizim sözümüzdür demiştik. Mutlu Ulutaş'ın sözü gururumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözüdür demiştik. Mutlu Ulutaş'ın sözü dünya lideri reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür demiştik. Elimizden geldiğince bu sözleri yerine getirmeye çalışacağız." dedi.



Konuşmaların ardından, okunan dua eşliğinde protokol üyeleri tarafından kurdela kesilerek, İkmal ve Kademe İstasyonu hizmete açıldı.



Açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer de katıldı. - ANTALYA