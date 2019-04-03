Ovacık Baharda "Kara Kışı" Yaşıyor

Tunceli'de kış aylarının en sert ve uzun geçtiği Ovacık ilçesinde, nisan ayının bu günlerinde kıştan kalma günler yaşanıyor.

Tunceli'de kış aylarının en sert ve uzun geçtiği Ovacık ilçesinde, nisan ayının bu günlerinde kıştan kalma günler yaşanıyor.



Ülke genelinde havaların ısınmaya başladığı ve bahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde beyaz örtüyle kaplanan Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yer yer bir metreyi buluyor.



Gece dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede vatandaşlar sobalarını yakmaya devam ediyor.



İlçeye bağlı köylerde küçükbaş hayvan yetiştirerek geçimini sağlayan ve stoklarındaki yemleri azalan besiciler de meraların karla kaplı olmasından dolayı hayvanlarını dışarı çıkaramıyor.



Sokak hayvanları ile yabani hayvanlar da soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.



İlçede belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda biriken kar kütlelerini temizlerken, bazı vatandaşlar da kapılarının önünde biriken karları kürekle dağıtarak erimesini sağlıyor.



Vatandaşlardan Munzur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü söyledi.



İlkbaharda olunmasına rağmen kışı yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Karataş, "Bu yıl aralık ayında kar yağmaya başladı. Zor ve hayatı olumsuz etkileyen bir kış mevsimi geçirdik. Nisan ayında olmamıza rağmen ilçemiz halen karla kaplı ve yaklaşık 1 metre civarında kar var. Bu gidişle mayıs ayına kadar bu kar erimeyecek." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor

Google Plus Bugün Resmen Kapatıldı

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı

Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor