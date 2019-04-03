Son Dakika Haberleri: Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül Göreve Başladı

Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül Göreve Başladı

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Mustafa Sarıgül, mazbatasını alarak göreve başladı.

Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül Göreve Başladı, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Mustafa Sarıgül, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanı olan Sarıgül, İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış'ı makamında ziyaret etti.

Haskırış ile ilçenin genel durumuna ilişkin sohbet eden Sarıgül, ardından Ovacık Belediye Başkanlığı hizmet binasına geçerek göreve başladı.

Sarıgül, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinden önce görev yapan Türkiye Komünist Partili (TKP) eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tüm Ovacık sakinlerine desteklerinden ötürü teşekkür eden Sarıgül, "Halkımızın takdiri ile seçimi kazandık. Bu teveccühe laik olmak için büyük emek harcayacağız. 2009-2014 yılları arasındaki belediye başkanlığım sürecinde başlattığımız çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]