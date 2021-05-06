Ovacık Belediyesi'nde çalışanlar karantinada; işleri başkan yapıyor - Son Dakika

TUNCELİ'nin Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül , mevcut personelin pandemi nedeniyle evlerinde izole olması nedeniyle kurumda çalışan kalmayınca, vatandaşa yardımcı olmak için tüm birimlerde tek başına hizmet veriyor.

Ovacık Belediyesi'nde görevli 2 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı incelemeyle bu kişilerin temaslısı olarak 6 personel daha tespit edildi. Belediyede görevli 8 personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs günü 10 gün süreyle evlerinde izole edildi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, kurumda çalışan kalmayınca vatandaşların işlerinde aksama olmaması için tüm birimlerde işlemleri kendisi yapmaya başladı.