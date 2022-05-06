(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika
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(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor

06.05.2022 10:57

Ovacık ilçesinde karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

Ovacık ilçesinde karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

Yaklaşık 7 bin nüfusa sahip 1500 rakımlı ilçe, el değmemiş doğasıyla yılın her dönemi doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Turistik birçok yerin bulunduğu ilçe, baharın gelişiyle farklı güzelliğe büründü. Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, ovalar nevruz, kardelen, küre ve sümbül çiçekleriyle renklendi.

Şelale ve derelerin de şırıl şırıl aktığı ilçede, besiciler hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

İlçede yağışlarla debisi yükselen Aksu Deresi ve Munzur Çayı da geçtikleri alanlara ayrı güzellik katıyor.

(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor
(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor
(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor
(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor
(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor
(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor
(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor
(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor
(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor

YORUMLAR
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Zara, sesi ve güzelliği ile mest etti Zara, sesi ve güzelliği ile mest etti Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika


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