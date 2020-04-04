Ovacık göçmen kuşlarla şenlendi - Son Dakika

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesi, ilkbaharın gelişiyle yüzlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, bahar aylarında ortaya çıkan doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından dikkati çekiyor.

Bakir doğasıyla biyoçeşitliliği yüksek olan ilçe, karların eriyip doğanın canlandığı şu sıralar, çok sayıda göçmen kuş türünün uğrak yeri haline geldi.

Genellikle koloniler halinde hareket eden ve bilimsel adı "nycticorax" olan gece balıkçılları, ilçedeki Munzur Çayı çevresinde yer alan ağaç ve sazlık alanları mesken tuttu.

Türkiye'deki popülasyonu yaklaşık bin ile 3 bin çift olan bu kuş türü, gece ya da sabah saatlerinde avladıkları balık, kurbağa, yılan ve kertenkele gibi canlılarla besleniyor.