Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ovacık- Hozat karayolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Ovacık-Hozat karayolu gerçekleştirilen çalışmalar ile tekrar açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat (Karaoğlan istikameti, ikincil yol) yolu, araç trafiğe açılmıştır. Karayolları ekiplerimizin, yol genişletme çalışmaları devam etmektedir" denildi.