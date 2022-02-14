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Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı

14.02.2022 16:12

Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldıHozat karayolu gerçekleştirilen çalışmalar ile tekrar açıldı.

Ovacık- Hozat karayolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Ovacık-Hozat karayolu gerçekleştirilen çalışmalar ile tekrar açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat (Karaoğlan istikameti, ikincil yol) yolu, araç trafiğe açılmıştır. Karayolları ekiplerimizin, yol genişletme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı
Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı

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Tunceli, Ovacık, Hozat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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